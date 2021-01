Spahn erhält Dämpfer bei Stellvertreter-Wahl

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat bei der Wahl zum Stellvertreter des Parteivorsitzenden einen Dämpfer erhalten. Die Delegierten wählten ihn mit dem schlechtesten Ergebnis in den Kreis der Stellvertreter. Zuvor hatte Spahn für Unmut bei Anhängern von Friedrich Merz gesorgt, weil er bei einer Fragerunde für Laschet geworben hatte. Anhänger von Merz empörten sich darüber in den sozialen Medien und nannten den Auftritt unwürdig und unfair. Spahn war in den vergangenen Wochen im Kampf um den Parteivorsitz stets als Teampartner von Laschet angetreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 23:00 Uhr