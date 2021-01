Spahn erhält bei Stellvertreter-Wahl schlechtestes Ergebnis

Delegierte wählen Armin Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden

Berlin: Armin Laschet ist neuer Vorsitzender der CDU. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident setzte sich in der Stichwahl gegen Friedrich Merz durch. Laschet erhielt 521 Stimmen, Merz 466. Der dritte Kandidat, Norbert Röttgen, war nach dem ersten Wahlgang ausgeschieden. Die Abstimmung erfolgte digital und muss jetzt noch per Briefwahl bestätigt werden. Nach seiner Wahl rief Laschet seine Partei zu Geschlossenheit auf. Die CDU müsse die bevorstehenden Landtagswahlen gut zusammen zu arbeiten und bei der Bundestagswahl dafür sorgen, dass die Union den Kanzler stellt. - Der unterlegende Friedrich Merz hatte nach der Wahl angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Wirtschaftsministerium zu übernehmen. Bundeskanzlerin Merkel lehnt eine Kabinettsumbildung allerdings ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 19:00 Uhr