Spahn denkt über Testpflicht im Abflugland nach

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wer in dieser Woche aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland reist, muss sich auf das Corona-Virus testen lassen. An welchem Tag die Testpflicht in Kraft tritt, ist noch nicht klar. Gesundheitsminister Spahn sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Entwürfe würden derzeit noch mit den Bundesländern abgestimmt. Er fände auch eine Testpflicht vor dem Abflug außerhalb der EU gut. Darüber müsse man in der Union noch verhandeln. Das würde bedeuten, ein Reisender, der sich außerhalb der EU aufhält, müsste vor dem Heimflug nachweisen, corona-negativ zu sein. Spahn sagte weiter, allen müsse weiterhin klar sein, dass seit Beginn der Pandemie für alle Reisenden, die aus einem Risikogebiet kommen, eine Meldepflicht beim Gesundheitsamt und eine zweiwöchige Quarantäne-Pflicht gilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 09:00 Uhr