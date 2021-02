Spahn dämpft Erwartungen an Impfgipfel

Nachrichtenarchiv - 01.02.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten heute über Verbesserungen bei Corona-Impfungen. An dem Krisengipfel sollen auch mehrere Bundesminister, Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der EU-Kommission teilnehmen, die für die gesamte Europäische Union Impfstoff einkauft. Gesundheitsminister Spahn dämpfte im Vorfeld die Erwartungen. Der Bild-Zeitung sagte Spahn, man könne durch einen Gipfel allein nicht mehr Impfstoffe produzieren. Durch ständige Forderungen nach mehr Impfdosen werde die Produktion nicht schneller. Bayern Ministerpräsident Söder und Grünen-Chef Habeck hatten am Wochenende staatliches Eingreifen gefordert, um mehr Impfstoff zu produzieren - eine sogenannte "Notimpfstoffwirtschaft". Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sprach sich hingegen gegen Zwangsmaßnahmen für die Wirtschaft aus. Es sei nicht davon überzeugt, dass es dadurch mehr Impfstoff gebe, sagte der SPD-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er plädierte dafür mit den Herstellern gemeinsam zu prüfen, was möglich sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.02.2021 09:45 Uhr