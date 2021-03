Spahn bittet um weitere Geduld im Kampf gegen Pandemie

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Kampf gegen das Coronavirus um weitere Geduld gebeten. Auf einer Pressekonferenz in Berlin betonte Spahn, dass Impfen der zentrale Schritt raus aus der Pandemie sei. Solange aber noch nicht in ausreichender Menge Impfstoff zur Verfügung stehe, könne man die dritte Welle nicht stoppen. Erst dann könne man auch über breitere Öffnungen diskutieren, so Spahn. Der stellvertretende Präsident des Robert-Koch-Instituts Schaade warnte derweil vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Infektionen. Man sei bereits wieder in einem exponentiellen Anstieg angekommen. Er appellierte deshalb an die Bevölkerung, Reisen über die Osterfeiertage zu vermeiden. Ähnlich äußerte sich auch der Gesundheitsexperte Lauterbach. Der SPD-Politiker verteidigte dabei auch den Einsatz von Schnelltests in Schulen und Betrieben. Studien würden zeigen, dass dadurch Fallzahlen erfolgreich gesenkt werden könnten, so Lauterbach.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2021 11:00 Uhr