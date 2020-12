Spahn bittet um Kontaktbeschränkungen an Weihnachten

Berlin: Kurz vor den Feiertagen hat Bundesgesundheitsminister Spahn noch einmal an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, ihre Kontakte auch über Weihnachten einzuschränken. In diesem Zeitraum werde darüber entschieden, wie es anschließend auf den Intensivstationen weitergehe, so Spahn in der ARD. Unterdessen weitet das Gesundheitsministerium wegen der angespannten Lage die Hilfen für Kliniken aus. So soll eine entsprechende Verordnung am Freitag in Kraft treten - die Regeln gelten demnach aber bereits seit dem 17. Dezember. Mehr Krankenhäuser könnten dadurch Anspruch auf sogenannte Ausgleichszahlungen erhalten, wenn sie planbare Operationen und Behandlungen verschieben, um Intensivkapazitäten zu schaffen und dadurch finanzielle Einbußen hinnehmen müssen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.12.2020 19:15 Uhr