Spahn: Bis zur Corona-Warn-App dauert es noch

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass es noch etwas dauert, ehe die dezentrale Corona-Warn-App bereitsteht. In den "Tagesthemen" im Ersten sagte er, man werde so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie möglich den jetzt eingeschlagenen Weg gehen. Bei der jetzt geplanten App könne man auf dem aufbauen, was in den letzten Wochen bereits entwickelt wurde. Dies werde man sehr gründlich, aber auch sehr zügig machen. Ein Startdatum nannte Spahn noch nicht. Die Bundesregierung hatte sich am Wochenende für eine dezentrale Speicherung der Kontaktdaten entschieden, also nur auf dem jeweiligen Handy selbst. Als Grund hierfür nannte Spahn in der Sendung, dass dies von den Leuten eher akzeptiert werde. Und wörtlich: "Wir brauchen möglichst viele, die mitmachen, damit wir das Virus und den Ausbruch unter Kontrolle bekommen." Der Chaos-Computer-Club hat die Entscheidung der Bundesregierung für eine dezentrale Corona-App gelobt. In der ARD sagte der Sprecher der Netzaktivisten, Neumann, nun entfalle das zentrale Sammeln von Kontaktprofilen, die Anwendung werde damit für die Nutzer vertrauenswürdig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.04.2020 01:00 Uhr