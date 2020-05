Spahn bezweifelt schnelles Ergebnis bei Impfstoffen

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Corona-Virus einen Dämpfer erteilt. Es gebe zwar vielversprechende Ansätze, aber realistisch betrachtet könne es auch Jahre dauern. Die Entwicklung von Impfstoffen sei das Herausfordernste und mit das Schwierigste was es in der Medizin gebe, sagte Spahn in der ARD. Bei einer von der EU-Kommission organisierten internationalen Geberkonferenz sollen morgen mindestens 7,5 Milliarden Euro für die Entwicklung von Mitteln gegen das Virus gesammelt werden. Bundeskanzlerin Merkel hat bereits einen wie es heißt "deutlichen finanziellen Beitrag" aus Deutschland zugesichert. Dabei soll es sich um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 21:00 Uhr