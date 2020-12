Spahn bezeichnet Verteilung des Corona-Impfstoffes als "frohe Weihnachtsbotschaft"

Nachrichtenarchiv - 26.12.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat den heutigen Beginn der Verteilung des Corona-Impfstoffes als "frohe Weihnachtsbotschaft" bezeichnet. In einer Pressekonferenz erklärte er vor Kurzem, derzeit seien in ganz Europa Lkw unterwegs, um den Impfstoff auszuliefern. Bis zum Jahresende werden es laut Spahn 1,3 Millionen Impfdosen sein, im ersten Quartal 2021 sind weitere 10 Millionen Dosen der Firmen Biontech und Pfizer geplant. Dazu käme noch der Impfstoff von Moderna nach seiner Freigabe. Die Impfungen seien freiwillig, betonte der Gesundheitsminister. Sie sollen zunächst den Hochbetagten zugute kommen. Mitte des Jahres werde man mit den Impfungen in die Breite gehen und jedem, der will, ein entsprechendes Angebot machen. Für die organisatorische Abwicklung vor Ort und die Terminvergabe seien die Länder zuständig. Ziel sei es, einen Weg aus der Pandemie zu ebnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.12.2020 11:45 Uhr