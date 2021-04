Spahn bezeichnet Hausärzteimpfung als wichtigen Schritt

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Einbezug der Hausärzte in den Impfprozess gegen das Coronavirus als wesentlich bezeichnet. Er sagte auf einer Pressekonferenz, es sei noch kein großer Schritt, aber ein wichtiger. In wenigen Wochen könne die Zahl der Impfungen durch die Arztpraxen deutlich steigen. In der nächsten Woche werden laut Spahn 940.000 Impfstoffdosen an die Hausärzte geliefert. Trotz der Osterwoche hätten 35.000 Arztpraxen Impfstoff angefordert. Wenn mehr Vakzin verfügbar ist, sollen auch Fach- und Privatärzte mitimpfen können. Neben dem Thema der Hausärzteimpfung betonte Spahn, die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessern zu wollen und damit auch ihnen mehr Wertschätzung entgegen zu bringen. Er hoffe, dass viele in diesem wichtigen Beruf bleiben oder zurückkommen, so Spahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 12:00 Uhr