Spahn betont vor Clubbetreibern Rolle des Impfschuzes

Alle Einsatzkräfte der Bundeswehr aus Afghanistan sind jetzt in Deutschland

Wunstorf: Die Bundeswehr hat nach dem Ende der Luftbrücke aus Afghanistan alle Soldaten des Evakuierungseinsatzes zurück nach Deutschland geflogen. Auch ein für Notfälle bereitgehaltenes Sanitätsflugzeug landete am Nachmittag auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf. Die Spezialmaschine war in der usbekischen Hauptstadt Taschkent für eine mögliche Rettung Verletzter aus der afghanischen Hauptstadt stationiert. An Bord waren auch die letzten 16 Mann der Sicherungstruppe für die Flugzeuge in Kabul. Damit sind jetzt alle Soldaten des Einsatzes zurück in Deutschland. Bei der größten Evakuierungsoperation in der Geschichte der Bundeswehr hatte die Luftwaffe in elf Tagen mehr als 5.300 Menschen aus mindestens 45 Ländern ausgeflogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2021 20:00 Uhr