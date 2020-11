Spahn begrüßt Impfstoff-Entwicklung bei Biontech

Nachrichtenarchiv - 09.11.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Sobald ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht, sollen ihn zunächst Angehörige von Risikogruppen erhalten. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn nach der Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts erklärt. Außerdem sollen Ärzte und Pfleger als erste geimpft werden. Und es soll sichergestellt werden, dass das öffentliche Leben aufrechterhalten werden kann, so Spahn. Die Bundesregierung orientiert sich mit ihrer Impfstrategie an den Vorschlägen, die wissenschaftliche Berater - unter ihnen der Deutsche Ethikrat und die Ständige Impfkommission - am Vormittag vorgestellt haben. Wann mit einem Impfstoff zu rechnen sei, können derzeit niemand mit Sicherheit sagen, erklärte der Gesundheitsminister. Er verwies aber auf die jüngsten Ergebnisse des Mainzer Unternehmens Biontech und des Pharmakonzerns Pfizer. Sie teilten heute mit, ihr Impfstoff biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Die Zulassung soll voraussichtlich ab der kommenden Woche bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.11.2020 13:45 Uhr