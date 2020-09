Spahn befürwortet Staatsakt für Corona-Opfer

Nachrichtenarchiv - 07.09.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn unterstützt die Idee eines Staatsakts für die Opfer der Corona-Pandemie. Er plädierte zugleich dafür, dabei auch diejenigen einzubeziehen, die die Corona-Krise in ihrem Alltag hart getroffen habe. Es sei wichtig wahrzunehmen, welches Leid es gegeben hat und immer noch gibt, so Spahn bei "Bild live". Einen Staatsakt hatte Bundespräsident Steinmeier am vergangenen Wochenende vorgeschlagen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.09.2020 03:00 Uhr