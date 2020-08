Spahn appelliert nach Reisewarnung an Vernunft der Urlauber

Nachrichtenarchiv - 15.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Reisewarnung für Spanien hat Bundesgesundheitsminister Spahn an die Vernunft der Urlauber appelliert. In der "Bild am Sonntag" sprach Spahn von einer klaren Ansage: Wer aus dem Spanienurlaub komme, müsse in Quarantäne, solange er kein negatives Testergebnis hat. Und wer trotz der Warnung nach Spanien fahre, solle sich und andere schützen. Partyurlaub ist nach den Worten des Ministers in der Corona-Pandemie unverantwortlich. Das Auswärtige Amt hatte gestern Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln zum Risikogebiet erklärt. Grund der Entscheidung sind stark steigende Infektionszahlen. Zeitungen auf Mallorca schrieben von einem Todesstoß für den Tourismus. Allein auf den Balearen halten sich nach Informationen des Deutschen Reiseverbands rund 30.000 deutsche Pauschalurlauber auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2020 20:00 Uhr