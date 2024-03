Spaenle verurteilt antisemitischen Schriftzug im Münchner Olympiadorf

München: Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Spaenle hat den judenfeindlichen Schriftzug auf einem Wohnhaus im Münchner Olympiadorf als „erschreckend“ bezeichnet. Spaenle sagte, er verurteile, dass ausgerechnet an diesem Ort das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Während der Olympischen Sommerspiele im Jahr 1972 hatten palästinensische Terroristen im Münchner Olympiadorf das israelische Team angegriffen. Am Ende sind elf israelische Sportler und ein bayerischer Polizist getötet worden. Der Schriftzug in arabischer Sprache "Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei" ist seit gestern übersprüht. Er wird von der Terrororganisation Hamas verwendet und ist in Deutschland seit November verboten.

