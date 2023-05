Spaenle ruft zum Boykott von Roger-Waters-Konzert in München auf

Meldungsarchiv - 19.05.2023 19:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Bayerns Beauftragter für jüdisches Leben, Spaenle, hat zum Boykott des umstrittenen Konzerts von Roger Waters in München aufgerufen. Zur Begründung sagte der CSU-Politiker, der Popmusiker sei ein "übler Antisemit". Leider lasse sich das Konzert in der Olympiahalle rechtlich nicht verbieten, so Spaenle. Mit diesem Versuch war schon die Stadt Frankfurt am Main gescheitert. Das dortige Verwaltungsgericht stellte zwar fest, dass sich Waters' Bühnenshow an NS-Symbolik anlehne. Aber dies lasse nicht den Schluss zu, dass der Musiker die NS-Gräueltaten verherrliche.

