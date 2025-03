Space-X verliert Kontakt zu Starship-Raumschiff

Boca Chica: Das Raumfahrt-Unternehmen Space-X hat kurz nach dem Start seiner Rakete Starship den Kontakt zu ihr verloren. Die Rakete hob am frühen Abend Ortszeit in Texas zu ihrem achten Testflug ab, kurz danach brach die Verbindung ab. Das Unternehmen erklärte, man arbeite eng mit der Flugsicherungsbehörde zusammen. Mitte Januar war bereits ein Teil der Rakete bei einem Testflug explodiert, die Trümmer landeten in der Karibik. Unterdessen ist eine Sonde namens "Athena" des US-Unternehmens Intuitive Machines auf dem Mond gelandet. Allerdings war ihr Zustand erst einmal unklar, nach Agaben der Firma ist sie nicht aufrecht aufgekommen. Am Nachmittag ist außerdem die europäische Trägerrakete Ariane 6 zu ihrem ersten kommerziellen Flug gestartet. Sie hat einen militärischen Beobachtungssatelliten im All ausgesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2025 02:00 Uhr