Sozialverband: Wegfall von Lebensmittel-Ramschpreisen ausgleichen

Festnahmen nach Protesten gegen Corona-Maßnahmen in Schweinfurt

Schweinfurt: Bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen ist es in der unterfränkischen Stadt zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Beamten setzten nach eigenen Angaben Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Auch ein Kind ist den Angaben zufolge damit in Kontakt gekommen und wurde wegen einer Augenreizung von Rettungskräften versorgt. Zuvor hatten mehrere Personen versucht, Absperrungen zu durchbrechen. Dabei wurden laut Polizei acht Beamte durch Faustschläge und Fußtritte verletzt. Die Menge ist demnach in mehreren Gruppen durch die Stadt gezogen, obwohl nur eine stationäre Versammlung mit Abstand und Maske erlaubt gewesen ist. Die Polizei nahm mehrere Personen fest. - Bereits am vergangenen Sonntag hatten in Schweinfurt bei einer nicht angemeldeten Veranstaltung bis zu 3.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2021 06:00 Uhr