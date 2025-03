Sozialverband VdK warnt Union und SPD vor Kürzungen im Sozialbereich

Berlin: Der Sozialverband VdK warnt Union und SPD vor Kürzungen beim Bürgergeld und weiteren staatlichen Förderungen. Verbandschefin Bentele sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit dem Sondervermögen habe CDU-Chef Merz alle Karten in der Hand, die deutsche Gesellschaft zusammenzuführen. Beim Bürgergeld gab sie zu Bedenken, dass es in Zeiten des Arbeitskräftemangels nicht sinnvoll sei, an Qualifikationen und Weiterbildungen zu sparen. Bentele plädierte außerdem dafür, Förderungen im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes für den Austausch von Heizungen beizubehalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2025 01:00 Uhr