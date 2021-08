Sozialverband VdK fordert abschlagsfreie Rente mit 63 für bestimmte Berufe

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Sozialverband VdK fordert für bestimmte Berufsgruppen eine abschlagsfreie Rente mit 63. VdK-Präsidentin Bentele nannte als Beispiel die Bereiche Bau, Logistik und Altenpflege. Sie verwies zur Begründung auf eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die im Auftrag des Verbands erstellt wurde. Demnach lebten Rentner, die im Berufsleben hoher Belastung ausgesetzt waren, drei Jahre kürzer als diejenigen, bei denen die Belastung geringer gewesen sei. Vorschläge, das Rentenalter auf 68 bis 70 Jahre zu erhöhen, um so die Rentenkasse zu stabilisieren, lehnt der VdK ab. Das würde die soziale Spaltung in der älteren Bevölkerung weiter verschärfen und zu noch mehr Altersarmut führen, sagte Bentele. Stattdessen brauche es eine Rentenversicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen, also auch Politiker und Beamte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 19:00 Uhr