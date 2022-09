Sozialverband und Städtetag sehen Mängel beim Bürgergeld

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Sozialverband Deutschland sieht beim geplanten Bürgergeld Nachbesserungsbedarf. Die Regelsätze seien zu niedrig, sagte Vorstandschefin Engelmeier, sie lobte aber die neue Karenzzeit für Vermögen und Wohnen. Der Deutsche Städtetag kritisierte hingegen genau diese Karenzzeit von zwei Jahren als zu lang. Bei anderen Aspekten stelle der Gesetzentwurf aber richtige Weichen, urteilte Hauptgeschäftsführer Dedy in den Funke-Zeitungen. Das Kabinett will das Bürgergeld, das das bisherige Hartz IV-System ersetzen soll, noch am Vormittag beschließen. Es sieht etwa vor, dass in den ersten beiden Jahren nicht überprüft werden soll, ob die Wohnung angemessen ist. Außerdem soll für diesen Zeitraum ein höheres Vermögen erlaubt sein als bisher. Die Regelsätze sollen etwas steigen. Arbeitsminister Heil sagte in der ARD, es gehe bei der Reform um Ermutigung und Befähigung. Zudem werde Bürokratie abgebaut.

