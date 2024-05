Sozialverband fordert Rentenbeiträge von Beamten und Selbständigen

Berlin: Der Paritätische Gesamtverband hat sich in die Diskussion über die Rentenreform der Bundesregierung eingeschaltet. Aus seiner Sicht sollen künftig auch Beamte und Selbständige in die Rentenversicherung einzahlen, so wie das beispielsweise in Österreich der Fall ist; gleichzeitig müsse das Rentenniveau angehoben und eine Mindestrente eingeführt werden. Der künftige Hauptgeschäftsführer des Sozial-Verbands, Rock, sagte Stuttgarter Zeitungen, so sei eine gute und armutsfeste Rente zu erreichen. Nach seinen Worten geht das geplante Rentenpaket der Bundesregierung nicht weit genug. Rock verwies darauf, dass nach einer Analyse des Paritätischen Gesamtverbands fast jeder Fünfte über 65 Jahren in Deutschland als arm gilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 07:00 Uhr