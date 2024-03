Sozialverband fordert Ende von Minijobs

Berlin: Der Sozialverband VdK hat ein Verbot von Minijobs gefordert. Verbandspräsidentin Bentele sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass man bis zu einem Verdienst von 538 Euro keine Sozialabgaben zahlen müsse, finde sie schlecht. Damit werde der Niedriglohnsektor subventioniert. Auf lange Sicht führten Minijobs aber nicht selten in die Altersarmut, kritisiert Bentele. Als Grund nennt sie viel zu geringe Rentenansprüche, die man damit erwerbe. Im Alter sei der Schock dann groß. Viele Menschen verdienten außerdem so wenig, dass sie trotz Arbeit Bürgergeld beantragen müssten. Das dürfe der Staat nicht einfach so hinnehmen, unterstreicht die VdK-Präsidentin ihre Forderung nach einem Minijob-Verbot.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 20:45 Uhr