Sozialverband fordert bessere Arbeitsbedingungen für Ältere

Berlin: Der Sozialverband Deutschland begrüßt den Vorstoß von Bundeskanzler Scholz, die Zahl der Frührentner zu senken. Es sei richtig, mehr zu tun, damit Ältere länger arbeiten können, sagte die Vorstandsvorsitzende Engelmeier den Funke-Medien. Hierfür müsse es mehr Umschulungen und bessere Arbeitsbedingungen geben. Um dem wachsenden Fachkräftemangel zu begegnen, will Scholz erreichen, dass mehr Menschen erst mit 67 Jahren in Rente gehen. Das falle jedoch vielen schwer, räumte er ein. Dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung zufolge gehen die Menschen in Deutschland immer häufiger früh in Rente. Viele scheiden demnach bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsleben aus.

