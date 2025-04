Sozialverbände und Klimaschützer kritisieren Koalitionsvertrag

Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD hält an: Die Chefin des VdK-Sozialverbandes, Bentele, sagte dem BR, es habe sie überrascht, dass es in dem Papier keine konkreten Maßnahmen gäbe, wie die Pflege neu aufgestellt werden solle. Die Klimaschutz-Gruppe Fridays for Future Berlin bemängelte zu wenig Engagement beim Ausstieg aus fossilen Energieträger. Der Vertrag seine eine vollständige Absage an sozialen Klimaschutz, so Sprecherin Reemtsma.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2025 13:15 Uhr