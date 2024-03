Sozialverbände kritisieren Rentenpläne der Ampel

Berlin: Die von der Bundesregierung geplante sogenannte Aktienrente wird von den Sozialverbänden mit Skepsis aufgenommen. VdK-Präsidentin Bentele sagte, es sei zwar sinnvoll, dass mit dem Vorhaben das Rentenniveau stabilisiert werden solle. Dies schütze aber nicht vor Armut im Alter. Notwendig sei ein solides Finanzierungspaket, damit alle Menschen zukünftig mit einem Rentenniveau von 53 Prozent im Alter abgesichert würden. Der Deutsche Caritasverband kritisierte, das Rentenpaket 2 koste einiges an Geld, das am Kapitalmarkt aufgenommen werden müsse. Nötig sei stattdessen, dass der Kreis derjenigen, die in die Versicherung einzahlten, erweitert werde. Zudem müsste die Angehörigen-Pflege stärker berücksichtigt werden. Die Pläne der Bundesregierung sehen vor, dass die Rentenkasse künftig auch aus den Erträgen eines Kapitalmarktfonds gespeist werden soll. Hauptziel ist, dadurch das Rentenniveau bei 48 Prozent zu stabilisieren und die Finanzierung der Rente zu sichern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 15:00 Uhr