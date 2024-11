Sozialverbände kritisieren Lindners Vorschläge für eine neue Wirtschaftspolitik

Berlin: Sozialverbände in Deutschland haben das neue wirtschaftspolitisches Papier von Bundesfinanzminister Lindner kritisiert. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, warf Lindner vor, mit seinem Sparkurs den sozialen Zusammenhalt in Deutschland zu gefährden. Der Präsident der Arbeiterwohlfahrt sprach von reiner Klientelpolitik. In dem Papier fordert FDP-Politiker Lindner etwa weniger Sozialleistungen, ein höheres Renteneintrittsalter, flexiblere Arbeitszeiten und die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. In der Energiepolitik schlägt er vor, Klimavorgaben zu lockern, Subventionen zu reduzieren, sowie Steuern für Unternehmen zu senken. Die Koalitionspartner SPD und Grüne reagierten mit Unverständnis. Das Papier sei in weiten Teilen unvereinbar mit dem Koalitionsvertrag. Lob für die Vorschläge kam von CDU-Chef Merz und von Unternehmerseite.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 13:00 Uhr