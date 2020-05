Sozialverbände fordert 100 Euro mehr für Sozialleistungsempfänger

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Spitzenvertreter von Gewerkschaften und Sozialverbänden fordern in der Corona-Krise monatlich 100 Euro mehr für Empfänger existenzsichernder Sozialleistungen. In einem gemeinsamen Aufruf von DGB, Arbeiterwohlfahrt, Diakonie und anderen Verbänden heißt es, Millionen Bezieher von Hartz IV und Altersgrundsicherung hätten schon vor Corona von unzureichenden Leistungen gelebt. Angesichts steigender Preise wachse nun auch die Not dieser Menschen. Der Armutsforscher Butterwegge schlägt eine Neuausrichtung des Solidaritätszuschlags vor, um die Ärmere besser zu unterstützen. Der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" sagte Butterwegge, statt sie abzuschaffen, sollte die Abgabe zu einem Corona-Soli umgewidmet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2020 12:00 Uhr