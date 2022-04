Sozialverbände fordern Verzicht auf Mehrwertsteuer bei Obst und Gemüse

Nachrichtenarchiv - 21.04.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Sozial- und Verbraucherverbände haben die Bundesregierung aufgefordert, bei bestimmten Nahrungsmitteln auf die Mehrwertsteuer zu verzichten. Das soll angesichts der enormen Preissteigerungen vor allem Geringverdiener entlasten. Eine neue Richtlinie der EU erlaubt es den Mitgliedsstaaten, die Mehrwertsteuer für einzelne Produktgruppen auf Null zu stellen. Nach Ansicht des Sozialverbands VdK und des Bundesverbands der Verbraucherzentralen soll die Bundesregierung davon Gebrauch machen. Die Verbraucherzentralen schlagen vor, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte ohne Mehrwertsteuer zu verkaufen, der VdK denkt in diesem Zusammenhang auch an Grundnahrungsmittel und Medikamente. Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft regte an, im Gegenzug stark zuckerhaltige Getränke teurer zu machen.

