Sozialverbände befürchten weniger Freiwillige durch G9

Augsburg: Sozialverbände in Bayern rechnen in diesem Jahr mit 40 Prozent weniger Freiwilligen. Denn durch die Umstellung der bayerischen Gymnasien auf G9 fällt an vielen Schulen ein Abiturjahrgang weg. Wie die "Augsburger Allgemeine" berichtet, rechnet das Bayerische Rote Kreuz in diesem Jahr nur mit knapp 6.000 Abiturientinnen und Abiturienten, nach 34.000 im vergangenen Jahr. Die Hälfte der rund 4.000 jungen Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leisten, seien aber Abiturienten, heißt es vom BRK. Vor allem für den Krankentransport werde das ein Problem. Dort mangelt es demnach schon jetzt an freiwilligen Helfern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 10:00 Uhr