Sozialministerin Trautner würdigt Heimatvertriebene

Würzburgs Bischof dankt Nothelfern vom Freitag

Würzburg: In der unterfränkischen Stadt haben Vertreter aus Religion und Politik der Opfer der Messerattacke vom Freitag gedacht. Bei einer Gedenkfeier im Kiliansdom dankte Würzburgs katholischer Bischof Jung allen Nothelfern. Mit einem Schlag sei uns ins Bewusstsein gerufen worden, wie brüchig die scheinbare Normalität sei, so Jung. Die daraus resultierende Hilflosigkeit zeige die Endlichkeit des Menschen. Vor Beginn des Gottesdienstes hatten Bayerns Ministerpräsident Söder und Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt einen Kranz am Tatort niedergelegt. Am Freitag hatte ein 24-Jähriger am Würzburger Barbarossaplatz drei Frauen erstochen und sieben weitere Menschen verletzt. Der Angreifer wurde mit einem Beinschuss gestoppt und befindet sich in Untersuchungshaft. BR 24 überträgt die Trauerfeier live im Internet und in seiner App.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2021 16:00 Uhr