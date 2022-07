Sozialministerin stellt Bayern gutes Zeugnis aus

Nachrichtenarchiv - 05.07.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern ist nach Ansicht von Sozialministerin Scharf gut durch die Coronakrise gekommen. Bei der Vorstellung des aktuellen Sozialberichts im Landtag sagte sie, den Menschen gehe es alles in allem gut. Das Fundament unseres sozialen Wohlstands sei stabil. Bayerns soziales Netz trage durch Eigenverantwortung und Solidarität. Kritisch zeigte sie sich bei den Maßnahmen der Bundesregierung in der Energiekrise. Dass bei der Energiepauschale Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland vergessen worden sind, sei ein sozialpolitischer Skandal, so die Ministerin. Deutliche Worte fand sie auch für die Pläne von Bundesfamilienministerin Paus zum Paragraphen 218. Dass Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafgesetzbuch genommen werden sollen, hält Scharf für falsch. Aus ideologischen Gründen gefährde man den gesellschaftlichen Frieden, auch der Schutz des Lebens sei infrage gestellt. Die Bekenntnisse der Ampel zum Schutz von Kindern würden dadurch unglaubwürdig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2022 15:00 Uhr