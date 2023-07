Kurzmeldung ein/ausklappen Sozialministerin Scharf verteidigt angekündigte Reform des Familiengeldes

München: Bayerns Sozialministerin Scharf hat die Kritik der Opposition an der geplanten Reform des Familiengeldes zurückgewiesen. Man wolle die Leistungen weiterentwickeln und noch mehr auf die konzentrieren, die es brauchen, sagte sie am Abend im BR-Interview. Bezogen auf den angekündigten Ausbau der Kita-Plätze in Freistaat, räumte die CSU-Politikerin einen großen Bedarf ein. Der Fachkräftemangel sei aber auch hier ein Problem. Deshalb sei es gut, dass man nun mehr Quereinsteiger miteinbeziehe. Zuvor hatten vor allem die Grünen der bayerischen Staatsregierung Misswirtschaft vorgeworfen. Söder versuche nun kurz vor der Wahl Versäumnisse beim Ausbau der Kita auszubügeln. Landtagsmitglied Berg sagte wörtlich: "Was hilft der billigste Kita-Platz, wenn kein Personal da ist, das unter diesen Bedingungen arbeiten will?" Die FDP forderte, den Hebel bei der Vergütung der Ausbildung von Betreuerinnen und Betreuern anzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2023 22:00 Uhr