Sozialministerin Scharf übt Kritik an Bundes-Familienpolitik

Nachrichtenarchiv - 05.07.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Sozialministerin Scharf hat die Familienpolitik der Bundesregierung kritisiert. Der Freistaat fange mit zwei wichtigen Entscheidungen die Untätigkeit des Bundes auf, sagte Scharf nach der Kabinettssitzung. Dabei geht es unter anderem um Kinderwunschbehandlungen, für die der Bund nach Angaben der Ministerin zu wenig finanzielle Mittel bereit stellt. Daher springe ab spätestens 2023 die Landeskasse ein, so Scharf. Mit Blick auf Personalnot in Kinderbetreuungseinrichtungen soll die Ausbildung in diesen Bereichen verkürzt und die Bezahlung verbessert werden. Die Ministerin kündigte zudem ein neues Programm für Quereinsteiger an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2022 13:00 Uhr