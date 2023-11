Sozialministerin Scharf kritisiert Aiwanger für Wortwahl

München: Bayerns Sozialministerin Scharf hat im BR-Sonntags-Stammtisch Kritik am Verhalten von Wirtschaftsminister Aiwanger geäußert. Die CSU-Politikerin sagte, Aiwangers Wortwahl sei auch für sie manchmal schwierig. So dürfe man als verantwortlicher Politiker nicht sprechen, so Scharf. Grundsätzlich macht sie aber eher die Ampel-Koalition in Berlin dafür verantwortlich, dass die Demokratie in Deutschland in Gefahr sei. Die Regierung verspiele tagtäglich das Vertrauen der Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 16:00 Uhr