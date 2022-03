Sozialministerin sagt Geflüchteten aus der Ukraine Hilfe zu

Nachrichtenarchiv - 09.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Sozialministerin Scharf hat den Geflüchteten aus der Ukraine Unterstützung zugesagt. Bayern stehe bereit, sagte die CSU-Politikerin in der Bayern2-radioWelt. Sie und Innenminister Herrmann stünden in engem Kontakt mit Städten und Kommunen. In dem Zusammenhang forderte Scharf finanziellen Ausgleich vom Bund. Ähnlich auch die Forderung des Deutschen Städtetags. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Städte dürften mit den finanziellen Folgen nicht alleingelassen werden. - Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind bislang knapp 65.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland eingereist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 08:00 Uhr