Sozialleistungen werden laut Ministerium trotz Haushaltssperre weiter ausgezahlt

Berlin: Regierungskoalition und der Haushaltsausschuss des Bundestags haben sich mit den Folgen des jüngsten Verfassungsgerichtsurteils befasst. Aus dem Bundessozialministerium hieß es danach, soziale Leistungen seien nicht von der Haushaltssperre betroffen, die der Bundesfinanzminister wegen des Urteils verhängt hatte. Ein Sprecher erklärte, gesetzliche Renten, Arbeitslosengeld und Grundsicherung würden fristgerecht und in voller Höhe ausgezahlt.-- Bei einer Anhörung im Haushaltsausschuss warnten Wissenschaftler vor einer Investitionskrise und vor höheren Steuern. So betonte der Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftler Südekum, Programme aus dem Klima- und Transformationsfonds seien notwendig, um den Umbau der deutschen Wirtschaft zu unterstützen. Aus Kreisen der Ampelkoalition war am Nachmittag zu hören, der Zeitplan für die Etatberatungen 2024 werde eingehalten. Die finale Bereinigungssitzung werde übermorgen stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 15:00 Uhr