Sozialist Gabriel Boric gewinnt Stichwahlen in Chile

Nachrichtenarchiv - 20.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Santiago: Mit einem deutlichen Erfolg in der Stichwahl ist der Sozialist Gabriel Boric zum neuen Präsidenten in Chile gewählt worden. Der ehemalige Studentenführer konnte fast 56 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und wird damit mit 35 Jahren auch der jüngste Präsident in der Geschichte der Anden-Nation. Boric konservativer Rivale Jose Antonio Kast holte rund 44 Prozent. Hinter dem Land liegen turbulente Zeiten. Sozialproteste 2019 mündeten in ein Referendum, das den Auftrag erteilte, eine neue Verfassung zu erarbeiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2021 10:00 Uhr