Soziale Schere öffnet sich laut Wirtschaftsforscher weiter

Kurzmeldung ein/ausklappen Blume will Sicherheitsstandards der Museen überprüfen

Manching: Nach dem Diebstahl des Goldschatzes von Manching fordert Bayerns Kunstminister Blume, die Sicherheitsstandards von Museen auf den Prüfstand zu stellen. Im BR Fernsehen sagte er, obwohl in den vergangenen Jahren an vielen Stellen die Sicherheitstechnik noch einmal überprüft worden sei, sei es Tätern in Manching gelungen, alle Barrieren zu überwinden und in das Kelten-Römer-Museum einzudringen. Blume sprach von einer neuen Herausforderung für die Sicherung von Ausstellungen. Nach der Sabotage am Telefonnetz in Manching sind die Haushalte und Firmen nach Angaben der Telekom inzwischen wieder mit Telefon und Internet versorgt. Ermittler vermuten, dass die Zerstörung mehrerer Glasfaserleistungen mit dem Raub in Verbindung steht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2022 06:00 Uhr