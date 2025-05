Sozialdienste fordern Ausweitung des Kinderschutzes

Berlin: Sozialdienste verlangen, dass der Kinderschutze ausgeweitet wird. Experten weisen insbesondere auf Schwachstellen an den Grenzen hin. Kinderschutz müsse grenzüberschreitend gedacht und gelebt werden. Besonders hoch sei das Risiko von Entführungen in Kriegsgebieten und auf der Flucht. Anlass ist der Internationale Tag der vermissten Kinder am Sonntag.

