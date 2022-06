Sozialdemokraten wollen gegen „sittenwidrige Preise“ vorgehen

Zwei ägyptische Blauhelmsoldaten bei Bombenexplosion in Mali getötet

Bamako: In Mali sind bei der Explosion einer Sprengfalle zwei ägyptische Blauhelmsoldaten getötet worden. Zwei weitere Soldaten wurden verletzt. In den vergangenen Tagen gab es mehrere Angriffe auf Blauhelme in Mali, vorgestern starb ein jordanischer Soldat. Der sogenannte Minusma-Einsatz in Mali ist aktuell die größte UN-Friedensmission - und die verlustreichste. 174 Soldaten sind in den vergangenen Jahren durch Angriffe getötet worden. Mit dem Einsatz soll ein Friedensabkommen gesichert, die Zivilbevölkerung geschützt und humanitäre Hilfe ermöglicht werden. Auch 1.100 Bundeswehr-Soldaten sind beteiligt.

