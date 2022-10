Sozialdemokraten und Grüne Wahlergebnis

Nachrichtenarchiv - 09.10.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundes-SPD hat erleichtert auf das gute Abschneiden der niedersächsischen Sozialdemokraten reagiert. Generalsekretär Kühnert sagte in der ARD, die politische Konkurrenz habe auf einen Wahlkampf gegen die Ampel-Koalition gesetzt. Aber die Ampel-Parteien hätten stattdessen eine Stimmenmehrheit in Niedersachsen geholt. Ministerpräsident Weil verwies darauf, dass viele Bürger gerade in tiefer Sorge seien. Er fühle sich dem Vertrauen verpflichtet, das in ihn gesetzt wurde. Grünen-Chefin Lang zeigte sich erfreut über das historische beste Ergebnis in dem Bundesland und signalisierte die Bereitschaft, mit den Sozialdemokraten über eine Koalition zu verhandeln. CDU-Generalsekretär Czaja wiederum sprach von einem unschönen Ergebnis für seine Partei. Ministerpräsident Weil von der SPD sei es gelungen, sich vom Bundestrend abzutrennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2022 19:00 Uhr