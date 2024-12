Sozialdemokraten gewinnen wohl Wahl in Rumänien

Bukarest: Bei der Parlamentswahl in Rumänien zeichnet sich ein Wahlerfolg für die regierenden Sozialdemokraten ab. Nach Auszählung fast aller Stimmen landen sie bei etwa 23 Prozent. Nur wenig dahinter liegt die rechtsextreme AUR-Partei mit rund 18 Prozent. Auch zwei weitere der sechs Parteien, die ins Parlament einziehen, gelten als rechtsextrem. Es wird mit schwierigen Koalitionsverhandlungen gerechnet. // STOPP Das Ergebnis könnte sich auch auf die Präsidentschaftswahl in dem EU-Land auswirken. Im ersten Wahlgang war vergangene Woche ein rechtsextremer, prorussischer Kandidat auf Rang eins gelandet. Wann es zur Stichwahl zwischen ihm und seiner konservativen Konkurrentin kommt, entscheidet heute das Verfassungsgericht in Bukarest.

