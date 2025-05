Sozialämter klagen über Antragsstau bei "Hilfe zur Pflege"

Berlin: Pflegebedürftige in Deutschland müssen teils erhebliche Wartezeiten in Kauf nehmen, bis ihre Hilfsanträge durch die Sozialämter bearbeitet werden. Das geht aus einer bundesweiten Umfrage des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" unter den entsprechenden Behörden hervor. Demnach gab rund ein Viertel der 113 befragten Sozialämter an, dass die Bearbeitungszeiten von über sechs Monaten bis hin zu einem Jahr dauern könnten. In fast fünf Prozent sei es sogar über ein Jahr. Hilfe zur Pflege vom Sozialamt bekommen Menschen, die sich die Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung nicht leisten können. Zuletzt waren das rund 400.000 Menschen. Werden die Anträge zu spät bewilligt, droht den Betroffenen in vielen Fällen der Verlust des Heimplatzes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2025 06:00 Uhr