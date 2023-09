SOS Mediterranée erhält alternativen Nobelpreis

Stockholm: Die Hilfsorganisation SOS Mediterranée erhält den Alternativen Nobelpreis. Die 2015 gegründete Organisation bekomme die Auszeichnung für ihre lebensrettenden humanitären Such- und Rettungseinsätze im Mittelmeer, erklärte die Right-Livelihood-Stiftung. Weitere Preise gingen an die ghanaische Medizinerin Eunice Brookman-Amissah, die sich für sichere Schwangerschaftsabbrüche einsetzt, und an die Umweltaktivistin Phyllis Omido aus Kenia. Die vierte Auszeichung bekam die Jugend-Organisation "Mother Nature" aus Kambodscha. Die Gruppe setzt sich in dem südostasiatischen Land seit Jahren für Natur, Menschenrechte und Demokratie ein. Ende November wird der Right-Livelihood-Award in Stockholm vergeben.

