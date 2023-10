SOS-Kinderdorf besorgt über Personalmangel in Ämtern und Jugendhilfe

München: SOS-Kinderdorf Deutschland beklagt den akuten Personalmangel in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Vorstandsvorsitzende, Schutter, erklärte, es gebe Jugendämter, die ihre Falleinschätzungen an Jugendhilfeträger abgeben wollen, weil sie es selbst nicht mehr schafften. Es würden vorrangig nur die ganz akuten Fälle behandelt. Alle, die rechtzeitig und präventiv Hilfe suchten, würden vertröstet. Anstatt belastete Familien zu unterstützen, würden Kindeswohlgefährdungen in Kauf genommen, so SOS-Kinderdorf Deutschland weiter. Es brauche daher - wie fast überall im sozialen Bereich - mehr Personal. Wichtig sei, so Schutter, die Ausbildung etwa an den Fachakademien für Pädagogik grundsätzlich kostenlos zu machen, denn vielerorts werde noch Schulgeld fällig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 13:00 Uhr