Sorgerechtsstreit ist offenbar der Hintergrund von Amokfahrt in Passau

Passau: Am Tag nach der Fahrt eines Mannes mit einem Auto in eine Menschengruppe zeichnet sich ab, dass es sich um eine Familientragödie handeln könnte. Hintergrund der Tat ist offenbar ein Sorgerechtsstreit, weil sich in der Menschengruppe die Frau und die fünfjährige Tochter des Täters befunden haben. Bei den drei anderen handelt es sich um Bekannte des 48-jährigen Irakers. Für keinen der Verletzten besteht Lebensgefahr. Der Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

