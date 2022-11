Sorge wegen geplantem Stellenabbau bei Schaeffler

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Herzogenaurach: Nach der Ankündigung von Schaeffler, bis 2026 in Deutschland 1.000 Stellen zu streichen, sind Arbeitnehmervertreter besorgt. Der Schweinfurter Betriebsratsvorsitzende Schenk sagte auf BR-Anfrage, er gehe davon aus, dass auch Schweinfurt betroffen ist, er habe aber noch keine Informationen darüber. Ein Schaeffler-Sprecher erklärte, das werde aktuell geprüft. Der fränkische Auto- und Industriezulieferer hatte zuvor mitgeteilt, dass vor allem an den Standorten Herzogenaurach, Bühl und Homburg Jobs gestrichen werden. Im Ausland fallen zusätzlich 300 Stellen weg. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden. Auch Werksschließungen sind nicht geplant, hieß es. Schaeffler-Chef Rosenfeld nannte den Schritt notwendig, um die Firma für die Zukunft aufzustellen. Es handle sich um eine Reaktion auf den beschleunigten Wandel in der Branche hin zu Elektromobilität, nicht um eine Reaktion auf die Gas- und Energiekrise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2022 16:00 Uhr