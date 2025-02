Sorge wegen drohendem Aus der US-Entwicklungshilfe

Berlin: Das drohende Aus der US-Entwicklungshilfe besorgt auch die deutsche Politik. Entwicklungsministerin Schulze sagte, einige der ärmsten Länder seien massiv von amerikanischer Unterstützung abhängig. Weder Deutschland noch die EU könnten die Lücken füllen. US-Präsident Trump und sein Regierungsberater Musk haben angekündigt, die Entwicklungsbehörde USAID schließen zu wollen. Mitarbeiter haben nach entsprechenden Berichten heute nicht ihre Arbeit in der Zentrale in Washington antreten können. In einer E-Mail an die Belegschaft, hieß es, "auf Anweisung der Behördenleitung" werde die Zentrale geschlossen bleiben. Mitarbeiter, die dennoch kamen, wurden von Sicherheitsleuten nicht hineingelassen. Später blockierten uniformierte Mitarbeiter des US-Heimatschutzministeriums den Zugang. USAID ist die weltgrößte Geberin von Entwicklungshilfe.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.02.2025 19:00 Uhr