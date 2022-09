Sorge vor politischer Spaltung in Europa wächst

Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und vereinzelt Schauer bei 12 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und vor allem in den Alpen auch Schauer. Mittunter sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad. In der Nacht zeitweise Regen bei Tiefsttemperaturen um 9 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen überwiegend bewölkt und zeitweise Regen, am Donnerstag in Nordbayern freundlicher, Tageshöchstwerte 8 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2022 10:15 Uhr